الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن قبول 39 مرشحا بانتخابات مصر للمقاصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس قوائم المقبول أوراق ترشحهم لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي لدورة تمتد ثلاث سنوات تنتهي في 2024 وشملت 39 اسما بينهم 4 لمنصب الرئيس و6 للعضو المنتدب.

وضمت قائمة المتنافسين على رئاسة الشركة كلا من علاء عامر رئيس مصر المقاصة الحالي، والمحامي أشرف الضبع، وشريف نبيه نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنية، ووليد سلطان عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.

ولم تعلن الرقابة المالية قائمة المستبعدين ممن تقدموا بأوراقهم لخوض المنافسة، ومن أبرزهم محمد عبد السلام الرئيس السابق لشركة مصر للمقاصة، والدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق ورفيق مطر رئيس شركة الفرعونية للسمسرة العضوان بالمجلس الأخير لشركة مصر للمقاصة، إلى جانب صلاح أبو علم ومدحت نافع المتقدمين لمنصب العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.

وعلمت دوت الخليج أن المستبعدين تلقوا خطابات من شركة مصر للمقاصة تفيد بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في جلسته المنعقدة أمس باستبعادهم من خوض الانتخابات، وأرجعت ذلك إلى عدم توافر معايير وشروط الترشح لخوض الانتخابات دون ذكر الأسباب المباشرة التي حالت دون قبول أوراق كل منهم.

د. أحمد سعد يتظلم من قرار 117 المنظم لشروط الترشح

كما علمت دوت الخليج أن الدكتور أحمد سعد تقدم بتظلم أول أمس الثلاثاء من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 117 لعام 2021 والصادر في 18 يوليو الماضي بشأن ضوابط تشكيل وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي.

ويأتي التظلم قبل يوم واحد من انتهاء المدة القانونية للاعتراض على القرار، وكذلك قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين واستبعاد سعد من خوض المنافسة، كما يفتح المجال أمام اللجوء للقضاء لإيقاف العمل بالقرار وذلك بالتوازي مع التظلم من قرارات الاستبعاد .

وذكرت شركة مصر للمقاصة في خطابات الاستبعاد أن لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة لمالية تبدأ يوم الأحد المقبل تلقي أوراق التظلم ولمدة خمسة أيام عمل تنتهي يوم الخميس 26 أغسطس.

الشركة تدعو الجمعية للانتخابات في 15 سبتمبر

ومن جهتها، أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي مساء أمس، دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء 15 سبتمبر، وذلك لانتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات (2024/2021).

وذكرت الدعوة أنه إذا لم يتوافر نصاب الحضور في الاجتماع يكون المساهمون مدعوين للحضور في اجتماع ثانٍ يوم الخميس 16 سبتمبر، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وعلى صعيد المرشحين بالانتخابات، ضمت قائمة المتنافسين ممن يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب ستة أسماء هي: شيرين فاضل، وياسر راشد وأسامه مراد وهشام مبروك، وعبد اللطيف شريف وخالد راشد.

بينما يتنافس على مقاعد ذوي الخبرة 11 مرشحا هم: لميس نجم، وعلا المندوه، وهشام يوسف، ود.خالد سري صيام، وشاهيناز فوده، وميرفت العزب، ود.أشرف جندية، ورامي عكاشة، وأشرف عبد الحكيم ومشهور خليل وسالي رفعت.

وعلى صعيد المرشحين لعضوية المجلس لتمثيل مجموعات المساهمين، ضمت قائمة المتنافسين على مقعدي شركات الوساطة في الأوراق المالية 11 مرشحا هم: محمد فتح الله عن شركة بلوم، ومحمد عبد الهادي عن شركة أكيومن، وأحمد سيد عن شركة فيصل، وعصام عبد الحفيظ عن شركة فاروس، وفارس عبد العظيم شركة إيجي ترند، إلى جانب هدى مبروك عن شركة إيجيبت ستوكس، وعزة دراج عن شركة فريت.

كما يتنافس على مقعدي السمسرة كل من أحمد العروسي عن شركة بايونيرز، ومحمد فاروق عن شركة جلوبال، ومعتز عشماوي عن شركة عربية أون لاين، وأسامة شومان عن شركة بريميير.

أما مقعدا أمناء حفظ الأوراق المالية، يتنافس سبعة مرشحين هم: محمد علي عن بنك القاهرة وأحمد إكرام عن البنك المصري الخليجي، وهيثم محروس عن شركة بلتون المالية، وهشام منصور عن شركة ميجا القابضة ورنا خضر عن شركة حلوان القابضة ووائل وجيه عن شركة إتش سي للأوراق المالية وهشام فاروق عن بنك تنمية الصادرات.