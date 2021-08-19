شركة كونتكت المالية تدرس إصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه

إسلام فضل _ كشف أيمن الصاوي، رئيس القطاعات المالية في شركة كونتكت المالية، عن أن الشركة تدرس إصدار سندات توريق خلال الربع الأخير من العام الجاري بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وأضاف الصاوي في تصريحات لنشرة “دوت الخليج” جورنال، أن الشركة بدأت في مفاوضات جادة مع عدد من البنوك المحلية للقيام بدور ضامن التغطية، ومدير الإصدار، متوقعًا الانتهاء من الإجراءات المطلوبة خلال الربع الرابع من 2021.

وأوضح أن ذلك الإصدار بغرض إعادة تمويل محافظها المالية، والحصول على السيولة النقدية لتمويل الخطط المستقبلية للشركة.

وذكر أن الشركة تدرس إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 6 إلى 7 مليارات جنيه لـ3 شركات عقارات وذلك قبل نهاية العام الجاري، رافضًا الدخول في تفاصيل.

وكانت كونتكت المالية “ثروة كابیتال سابقًا” قد أعلنت في نهاية ديسمبر 2020 عن إغلاقھا للإصدار الرابع والثلاثین لسندات التوریق المصدرة من شركة ثروة للتوریق بقیمة إجمالیة بلغت 1.6 ملیار جنیه، وذلك لمحفظة كونتكت للتمویل وشركاتھا التابعة مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بین 13 و60 شھرًا.

وأوضحت أن شركة میریس الشرق الأوسط للتصنیف الائتماني وخدمة المستثمرین MERIS منحت درجة التصنیف الائتماني +AAA , AA للشرائح الثلاث، كما أن بذلك الإصدار یصبح إجمالي إصدارات ثروة في سوق المال لعام 2020 نحو 6 ملیارات جنیه، وذلك على أثر إصدارات التوریق والصكوك التي تم إصدارھا مسبقًا خلال 2020 .

وقامت شركة ثروة لترویج وتغطیة الاكتتاب في الأوراق المالیة بدور مدیر الإصدار، فيما قام بترویج الاكتتاب وضمان التغطیة كل من شركة ثروة لترویج وتغطیة الاكتتاب في الأوراق المالیة وشركة مصر كابیتال وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفریقي الدولي والبنك الأھلي المتحد – مصر، بينما قام مكتب علي الدین وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار.