تويوتا اليابانية تخفض الإنتاج بنسبة 40% في سبتمبر بسبب نقص أشباه الموصلات

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_ ذكرت تقارير اليوم الخميس أن شركة تويوتا موتور كورب ستخفض الإنتاج العالمي لشهر سبتمبر بنسبة 40 في المئة عن خطتها السابقة بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات.
وكانت شركة صناعة السيارات تهدف إلى إنتاج ما يقل قليلا عن 900 ألف سيارة لكنها خفضت ذلك إلى حوالي 500 ألف .
وأدى عودة ظهور حالات كوفيد-19 إلى تعطيل إمدادات قطع الغيار والإنتاج في شركات السيارات مما أدى إلى تفاقم أزمة الرقائق المستمرة منذ شهور بسبب جائحة كورونا.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم المبيعات، إنها تواجه بيئة أعمال غير متوقعة بسبب حالات كوفيد-19 الجديدة في البلدان الناشئة ونقص أشباه الموصلات وارتفاع أسعار المواد الخام.
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