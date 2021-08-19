أرباح موانئ دبي العالمية تقفز بنسبة 52% في النصف الأول

وكالات _ أعلنت موانئ دبي العالمية الخميس 19 أغسطس أن أرباحها قفزت بنسبة 52% في النصف الأول من 2021 مدعومة بارتفاع إنفاق المستهلكين وانتعاش التجارة العالمية منذ تفشي فيروس كورونا.

وقالت موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، إن الأرباح المنسوبة لمالكي الشركة، أي صافي الربح بعد توزيع حصص الأقلية، قد قفزت إلى 475 مليون دولار في الفترة المنتهية في 30 يونيو، من 313 مليون دولار العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% إلى 4.95 مليار دولار، من أربعة مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.