أرباح إنفيديا خلال الربع الثاني من 2021 تفوق التوقعات

وكالات – أعلنت إنفيديا يوم الأربعاء عن أرباحها للربع المالي الثاني الذي انتهى في 1 أغسطس، متجاوزة تقديرات وول ستريت على خلفية مبيعات بطاقات الجرافيكس القوية.

ومع ذلك، فإن منتجات رقائق العملات المشفرة من Nvidia CMP، حققت مبيعات أقل بمقدار 266 مليون دولار من 400 مليون دولار التي توقعتها الشركة في مايو.

وبلغت ربحية السهم 1.04 دولار مقابل توقعات بنحو 1.01 دولار، في حين بلغت الإيرادات 6.51 مليار دولار مقابل إيرادات متوقعة بنحو 6.33 مليار دولار.

وتمر إنفيديا بفترة من النمو الهائل والمستدام في أعمالها نظرًا لوجود نقص في المعروض من أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم والطلب على نوع المعالجات التي تتخصص فيها الشركة في الارتفاع.

وارتفعت إيرادات إنفيديا بنسبة 68٪ سنويًا خلال الربع.

وتزداد أهمية رقائق الرسومات مثل إنفيديا لمجموعة متنوعة من التقنيات بما في ذلك الألعاب والذكاء الاصطناعي وأنواع تعدين العملات المشفرة.

ونما قطاع الرسومات في Nvidia، والذي يتكون أساسًا من بطاقات الرسومات ، بنسبة 87% ليصل إلى 3.91 مليار دولار، وهو نمو أسرع من قطاع الحوسبة والشبكة، والذي يتضمن شرائح لمراكز البيانات.

ونمت الحوسبة والشبكات بنسبة 46٪ لتصل إلى 2.6 مليار دولار.

وواجهت Nvidia مشكلات في الإمداد منذ أواخر العام الماضي ، حيث ظل أحدث خط من بطاقات الرسومات الخاصة بها قد نفد معظمها في المتاجر، وقالت الشركة في مايو إنها تتوقع حدوث مشكلات في التوريد خلال النصف الثاني من العام.

وكما حققت أعمال مركز بيانات Nvidia أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث نمت بنسبة 35% سنويًا لتصل إلى 2.37 مليار دولار.

ويراقب المستثمرون عن كثب مدى ارتباط أعمال Nvidia بأسعار العملات المشفرة.

وكانت عائدات العملات المشفرة أقل من التوقعات ، حيث سجلت 266 مليون دولار في مبيعات بطاقات العملات المشفرة.

وقالت Nvidia في مايو إن الرقائق المخصصة التي تصنعها لتعدين العملات المشفرة، والتي تسمى CMP، ستبلغ مبيعاتها حوالي 400 مليون دولار.