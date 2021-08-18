الصين: الإيرادات العامة بين يناير ويوليو ترتفع 20% على أساس سنوي

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وكالات – نقلت وسائل إعلام حكومية عن وزير المالية الصيني شو هونغ تساي قوله، اليوم الأربعاء، إن الإيرادات العامة في الصين نمت 20% في الأشهر السبعة الأولى من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن النفقات العامة ارتفعت 3.3% من يناير حتى نهاية يوليو مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى في 2020.
ونقلت عن شو قوله أيضا إن سياسة المالية العامة النشطة التي تنتهجها الصين ستصبح أكثر فاعلية وإن الحكومات المحلية ستواصل كبح مخاطر الدين.
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