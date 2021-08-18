لافارج مصر ومحافظة كفر الشيخ توقعان بروتوكول تعاون لتمهيد عدد من الطرق

دوت الخليج – وقعت شركة لافارج مصر بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ، تتولي بموجبه تمهيد عدة طرق داخلية بالمحافظة، وإتاحة الوصول إلى مختلف المرافق بها.

وفي بيان للشركة، أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، أن لافارج مصر استخدمت مواد مبتكرة لتطوير عدة طرق بقرية ببلطيم لإتاحة للمواطنين الوصول إلى مختلف المرافق، وربط القرية بالطريق الرئيسي، بالإضافة إلى تيسير التنقل للسكان، وخاصة الأطفال الذين يذهبون يوميا لمدارسهم.

وأشار إلى أهمية الابتكار والبحث العلمي، والشراكة بين الدولة وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية.

ومن جانبه، قال سولومون بومجارتنر أفيلز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لافارچ مصر، إن البروتوكول يأتي من التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، وجهودها الحثيثة لدفع عجلة التنمية في المجالات كافة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن الشركة سعت للتحالف مع محافظة كفر الشيخ باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية للشركة حيث نتمتع بدائرة تأثير واسعة.

وتابع أنه من خلال إجراء الدراسات اللازمة وجدت الشركة أن هناك قرى تحتاج إلى دعم في إصلاح البنية التحتية، ومن ضمنها الطرق الداخلية غير الممهدة، وهو ما يعوق حركة السكان وخاصة في أوقات الأمطار، ولذا أطلقنا مبادرة لتمهيد الطرق الداخلية من أجل تعظيم القيمة التي تعود على المجتمع والمساهمة في تقديم حياة كريمة”.

ولفت إلى أن المواد المستخدمة في تمهيد الطرق في القري هي مواد صديقة للبيئة، حيث يتم أخذ عينة من التربة ودراستها لتقييم مدى استجابتها للمعالجة، وصناعة المزيج المثالي من مواد الرصف HRB، مرورا بتحديد مقدار المواد اللازمة في الموقع وتنفيذ تسوية مبدئية للطريق للوصول للعمق والعرض المطابقين للتصميم، وصولاً إلى توزيع مواد الرصف وفقاً للتوصيات الخاصة بنوع التربة.

وأوضح: بعد ذلك يتم تنفيذ التسوية النهائية للطريق مع الالتزام بشروط التصميم، علما بأن هذا المنتج المنخفض الكلفة الصديق للبيئة يسمح بسرعة تمهيد الطرق الضيقة في القرى ما يتماشي مع طبيعة الريف واحتياجاته.