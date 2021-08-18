أوراسكوم للتنمية: 1.3 مليار جنيه مبيعات مدينة O West بنمو 37.8%

دوت الخليج – ذكرت شركة أوراسكوم للتنمية أن مشروع مدينة O West، التي تقيمها بمدينة 6 أكتوبر، ساهمت بنسبة تزيد على 34% من إجمالي مبيعات الشركة بالنصف الأول من العام الجاري، والبالغة حوالي 4 مليارات جنيه.

وأشار بيان الشركة إلى أن صافي المبيعات العقارية لمدينة O West، بلغ 1.38 مليار جنيه مقابل مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2020، بنسبة نمو تصل 37.8٪.

وأظهرت نتائج الأعمال خلال النصف الأول من 2021 ارتفاع إجمالي الإيرادات بمدينة O West بنسبة 219.4٪ إلى 731 مليون جنيه مقابل 228.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة الإسراع في عمليات البناء والتشييد.

وأشار البيان إلى بناء 423 فيلا، كما تم البدء في بناء 185 وحدة في أوائل يونيو 2021، إلى جانب إضافة 118 عضوية جديدة إلى O West Club بلغت قيمتها 21 مليوناً و240 ألف جنيه حيث تبلغ رسوم العضوية الواحدة 180 ألف جنيه وهو ما يضمن تدفقاً ثابتاً للدخل المتكرر للشركة.

وقال طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، إن شركة أوراسكوم للتنمية تواصل الإسراع في عمليات بناء المدينة للالتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها للحفاظ وتأكيد ثقة العملاء المكتسبة في الشركة على مدار 32 عاما.

وأضاف أنه خلال الفترة القادمة سيتم افتتاح العديد من الخدمات الحيوية والتي تم التعاقد عليها على مدار العاميين الماضيين.

وأطلقت O West مؤخرا المرحلة الأولى لفيلات Hillside منذ مدة قصيرة، والتي تضم مجموعة واسعة من الوحدات ومنها Prime وHorizon وGrand Villas.