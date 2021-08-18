ودائع بنك مصر تكسر حاجز تريليون جنيه والقروض 502 مليار بنهاية مارس

إسلام فضل – أظهرت المؤشرات المالية لبنك مصر ارتفاع محفظة قروض العملاء بنسبة 49.8% خلال 9 شهور من يوليو 2020 إلى مارس الماضي مسجلة 502.5 مليار جنيه، مقابل 335.39 مليار جنيه في يونيو 2020.

ووفق بيانات البنك المنشورة على موقعه الإلكتروني، فإن إجمالي محفظة ودائع العملاء بلغ نحو 1.073 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي مقارنة مع 927.8 مليار جنيه في يونيو 2020.

وسجل إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بنهاية مارس الماضي بلغت 515.75 مليار جنيه، مقارنة مع 346.25 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وحقق البنك صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري بعد الضرائب بقيمة 2.4 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.144 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.