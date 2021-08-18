مال وأعمال

البورصة تعلن عن قوائم المرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة مصر للمقاصة

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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية عن قوائم المرشحين لخوض انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لدورة جديدة 2021/2024.

وأوضحت البورصة في بيان، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرر في اجتماعة اليوم الموافقة على ترشحهم لخوض الانتخابات.

قوائم المرشحين

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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