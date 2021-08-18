بنك مصر يحقق أرباح 2.4 مليار جنيه في الربع الأول من 2021

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إسلام فضل – كشفت المؤشرات المالية المستقلة لبنك مصر، عن ارتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 110%، على أساس سنوي.
وكشفت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لبنك مصر، عن تحقيق صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري بعد الضرائب بقيمة 2.4 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.14 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل إجمالي أصول بنك مصر ارتفاعًا بقيمة 200 مليار جنيه خلال 9 شهور، بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 1.427 تريليون جنيه، مقابل 1.227 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020.
وكان بنك مصر قد تمكن من تحقيق صافي ربح قبل خصم الضرائب نحو 24 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة نمو بلغت 40%، مع سداد 13 مليار جنيه ضرائب ليصل صافي الربح إلى 11 مليار جنيه بمعدل نمو 29%.
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