المؤشر الرئيسي للبورصة يفقد 0.27% ختام التعاملات وأحجام التداولات تتخطي 3.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.27%، ليتداول عند مستوى 10907 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.70%، وأغلق عند مستوى 45.81 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.43% و 0.19% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 3.562.857 مليار جنيه على 192 شركة من خلال 60.083 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصدرة لعدد 73.889 مليون سهم مقابل 1.256.126 مليار جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 95 شركة مقابل ارتفاع 65 بينما لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 648.528 مليون جنيه، منها 645.178 مليون جنيه للمؤسسات، و3.350 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 469.875 مليون جنيه، منها 259.005 مليون جنيه للأفراد، و210.869 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 178.652 مليون جنيه، منها 140.515 مليون جنيه للمؤسسات، و38.136 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 64.05% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 30.69% والعرب على5.27% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 17.06% من تعاملات اليوم مقابل 82.93% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية 13.22 14.54 9.98 الشمس للاسكان والتعمير 9.82 10.79 9.88 الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 7.87 8.62 9.53 المتحدة للإسكان والتعمير 6.55 7.14 9.01 العربية للمحابس 2.15 2.34 8.86

الأسهم الأكثر انخفاضا