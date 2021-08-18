طارق المحمودي عضوا منتدبا لشركة آي سكور

دوت الخليج – أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score عن تعيين طارق المحمودي في منصب العضو المنتدب للشركة بدءا من الأول من يوليو 2021.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن طارق المحمودي يتمتع بخبرة في مجال البنوك تزيد عن أربعون عاما بالإضافة الي خبرته في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات والصيرفة الإلكترونية.

وأضافت أن المحمودي، شغل منصب مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمدفوعات وتكنولوجيا المعلومات، ويعد أحد السفراء المنتقين لبنك سوسيتيه جنرال حيث عمل به لأكثر من خمسة وعشرون عاما و كان يترأس كذلك قطاع الخدمات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات و عضوا في اللجنة التنفيذية و مديرا عاما لمدة عشر سنوات في بنك قطر الوطني الأهلي – مصر AlAhli – Egypt QNB.

وقد شغل طارق المحمودي كذلك منصب عضو مجلس إدارة في أول مجلس قومي للمدفوعات.

وأكد مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تطلعه لمساهمات المحمودي القيمة، في توفير المزيد من الخدمات المميزة للسوق المصرفي المصري.