مجلس الوزراء يخصص 16 فدانا لوزارة البترول بالبحر الأحمر لإقامة منطقة تسهيلات إنتاج برية

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 16.42 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الزعفرانة ـ بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية.
ووفق بيان المحلس، سيتم استخدام الأرض في إقامة منطقة تسهيلات إنتاج برية جديدة، وذلك من منطلق توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية البترولية، وإحراز طفرة تنموية هائلة في هذا القطاع.
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