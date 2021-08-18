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تونس تخفف حظر التجول الليلي مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا

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_ قالت الرئاسة التونسية يوم الأربعاء إن البلاد ستخفف حظر التجول الليلي، وسيُسمح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساء، في إطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك وسط تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا وزيادة واضحة في معدلات التطعيم.

وقلصت الرئاسة ساعات حظر التجول لتبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا، بدلا من العاشرة مساء وحتى الساعة 5 صباحا.

وسجلت تونس قرابة 2900 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة يوم الثلاثاء.

وحتى الآن حصل نحو 4.7 مليون شخص على اللقاح، بما في ذلك 1.8 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل، من إجمالي 11.6 مليون نسمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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