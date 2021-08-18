الحكومة تعيد تخصيص 273 فدان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية لإقامة منطقة لوجيستية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 273.67 فدان ناحية محافظة الإسكندرية، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وبحسب بيان الحكومة، سيتم استخدام الأرض في إقامة منطقة لوجيستية، وذلك نقلاً من الأراضي التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.