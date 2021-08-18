تحالف المقاولون العرب – السويدي ينتهي من صب 685 ألف متر مكعب خرسانة مدموكة بسد تنزانيا

انتهى تحالف المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، من صب أكبر مكعب من الخرسانة المدموكة RCC في جسم سد يوليوس نيريري في تنزانيا، وبذلك يصل إجمالي ما تم صبه من الخرسانة المدموكة في المشروع حوالي 685 ألف متر مكعب منذ تحويل مجرى النهر في 18 نوفمبر الماضي.

ووفق بيان التحالف، فإن هذه هي أول مرة تقوم أي شركة مصرية بالعمل في هذا النوع من الخرسانات، وهو الحدث الذي حضره رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجاليوا وكبار المسئولين التنزانيين ووفد مصري ضم وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف التحالف أنه تم أيضا البدء في 17 أغسطس بتركيب أجزاء وحدات توليد الكهرباء في مبنى التوربينات، حيث تم تركيب أربعة مقاطع تزن 37 طناً من سبعة عشر مقطع تمثل الجزء السفلي من التوربينة الكهرومائية رقم 9.

وتابع أنه تم إعداد الرسومات التنفيذية والتصنيعية لكامل الجزء السفلي من التوربنة بواسطة مهندسي التحالف المصريين وتم تصنيعه في الموقع بواسطة الفنيين المصريين واجتاز جميع اختبارات الجودة بنجاح قبل أن يتم تركيبه في احتفالية شهدها كبار مسئولي «الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو TANESCO)» المالكة للمشروع.

ولفت التحالف إلى أن المشروع يتقدم بنجاح لبدء الملئ الأول للخزان المائي قبل نهاية العام الجاري، إيذاناً لاكتمال تركيب واختبار أولى وحدات التوليد التسعة خلال العام القادم محققاً حلماً تنزانياً بدء في ستينات القرن الماضي، وإيذاناً بتحقيق أهداف المشروع في الوصول لتنمية مستدامة على المستوى القومي في «جمهورية تنزانيا المتحدة».

وأشار البيان إلى أن المشروع سيضاعف القدرات الكهربائية على الشبكة التنزانية، كما سيتيح التحكم في الفيضانات التي تسببت في وفاة وفقد الآلاف أغلبهم من الأطفال في تنزانيا في السنوات المنصرمة، كما سيحد من تكون المستنقعات الموسمية التي تعد السبب الرئيسي لإنتشار أمراض خطيرة مثل الملاريا، علاوة على إستدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة وأنشطة الصيد النهري.

ويقام مشروع «محطة توليد وسد يوليوس نيريري الكهرومائية (JNHPP)» بقدرة إجمالية 2.115 ميجاوات بمنخفض شتيجلر Stiegler’s Gorge على نهر روفيچي Rufiji في غابة سيلوس Selous Game Reserve بمقاطعة موروجورو Morogoro بـ«جمهورية تنزانيا الإتحادية».

وتم اختيار عرض التحالف المصري كأفضل العروض الفنية والمالية وتوقيع عقد المشروع بقيمة 2.9 مليار دولار بتاريخ 12 ديسمبر 2018 في إحتفال خاص أقيم بمدينة دار السلام بحضور الرئيس التنزاني الراحل ونائبته ورئيس الوزراء المصري.