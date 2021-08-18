البريد المصري يطلق خدمة تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية

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إسلام فضل _ أطلقت الهيئة القومية للبريد، خدمة سداد قيمة الأدلة الألكترونية الخاصة بالشهادات العربية والأجنبية والأزهرية لجميع الطلاب المتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من خلال مايقرب من 4500 مكتب بريد منتشرين بكافة انحاء الجمهورية.
وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن هذه الخدمة جاءت نتيجةً للتعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبريد المصري بهدف تسهيل سداد الطلاب قيمة الأدلة الإلكترونية للشهادات العربية والأجنبية والشهادات الأزهرية بالاعتماد علي الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.
واضاف أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة مؤكداً علي حرص البريد المصري علي فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
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