سي إن بي سي: بنك أبوظبي التجاري يسعر سندات دولارية قصيرة الأجل

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها CNBC عربية أن بنك أبوظبي التجاري قام بتسعير سندات دولية مقومة بالدولار تقدر بنحو 75 مليون دولار ضمن برنامج البنك لاصدارات الدين.
وسعر البنك سندات بقيمة 50 مليون دولار لأجل عام تستحق في 18 أغسطس من العام المقبل، بالإضافة إلى سندات قصيرة الأجل تستحق في ديسمبر المقبل.
وفي نهاية يوليو، أظهرت وثيقة اطلعت عليها CNBC عربية انتهاء بنك أبوظبي التجاري من تسعير سندات مقومة باليوان الصيني بنحو 550 مليون يوان.
وبلغ العائد على السندات التي أصدرها البنك لأجل 5 سنوات نحو 3.35%.
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