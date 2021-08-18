مبادرة هي فوري توفر أكثر من 300 فرصة عمل للسيدات بحجم 300 ألف معاملة سداد الكتروني

إسلام فضل _ أعلنت شركة (فوري) التوسع بمبادرة ” هي فوري ” لدعم وتعزيز الخدمات المالية الرقمية وزيادة الفرص الاقتصادية لدى السيدات المعيلات وذوات الدخل المحدود.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن المبادرة توسعها بشكل كبير و ذلك بفضل التعاون المشترك بين عدد من الكيانات الكبرى من اجل هدف دعم المرأة المصرية و يتمثل هذا التحالف بين شركة(فوري) و شركة يونيليفر ومؤسسة لييد وبتمويل من وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) عبر برامج صندوق المرأة العربية لتنمية المشروعات (AWEF).

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المرأة على الوصول إلى فرص عمل أكثر لتصبحن وكيلات لدى “هي فوري” مع توفير خدمات مصرفية و مالية لمن ليس لهن حسابات بنكية خاصة بالإناث.

وتعمل مبادرة “هى فوري” على خلق مصادر دخل جديدة للسيدات ذوات الدخل المنخفض والمحدود و تمكينهن من المساهمة في تحسين دخل أسرهن بالعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.

من جانبه صرح أحمد فهمي، مدير أول علاقات الشركاء بشركة فوري: “نحن سعداء بالنجاح المستمر الذي حققته مبادرة “هي فوري”، ومساهمتها في تحسين ظروف المرأة المعيلة، ذات الدخل المنخفض في مصر ونقف بجانب الحكومة المصرية من أجل تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وقالت يمنى مصطفى، المدير الإقليمي في (AWEF): ” يُعدّ صندوق مشاريع المرأة العربية بمثابة حافز لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة, إلا أن مبادرة “هي فوري” وصلت إلى هذا المستوى من النجاح أيضًا بسبب التزام الشركاء ورؤيتهم وتفانيهم”.

وفي المرحلة الثانية من المبادرة انضمت مؤسسة “لييد” المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر لمبادرة “هي فوري” عبر توفير تمويلات مخصصة للمستفيدات اللواتي تم اختيارهم في إطار المبادرة عبر الوسائل الرقمية.

وعلقت ساندي سلامة، مديرة التسويق والتواصل في مؤسسة “لييــد”: إيمانًا بدورنا المجتمعي في تزويد محدودي الدخل بفرصة الحصول على خدمات تمويلية تتميز بالاستدامة والجودة بحيث تلبي احتياجاتهم، فقد رأينا في “هي فوري” فرصة رائعة ومناسبة لدعم احتياجات السيدات الطموحات رائدات الأعمال المتناهية الصغر اللواتي يعملن من المنزل أو يقمن بإدارة متجر.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة “هى فوري” قامت على التعاون بين 4 شركاء أساسيين وهم فوري، AWEF، AXA للتأمين حيث قدمت خدمات التأمين الطبي والتأمين على الحياة مجانًا لمدة 3 سنوات، وكذلك يونيليفر، والتي دربت السيدات ليصبحن تجار تجزئة ناجحات للعلامة التجارية الشهيرة المتخصصة في مجال صناعة مستحضرات التجميل والمواد الغذائية.

وحتى الآن، نجحت مبادرة “هى فوري” في توفير أكثر من 300 فرصة عمل للإناث اللواتي ساعدن آلاف المستهلكين الذين ليس لديهم حسابات بنكية، ومعظمهم من الإناث، بإجراء ما يقرب من 300 ألف معاملة دفع إلكتروني بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين جنية مصري، وقدمت “هي فوري” الدعم للمرأة المصرية في المناطق الأشد احتياجًا في القاهرة والجيزة وأسيوط والفيوم والمنيا، من خلال تمويل رأس المال الأولي اللازم لتصبح وكيلة لفوري ورفع قدراتها الإدارية، حيث أن المبادرة لا تسعى فقط إلى تعزيز المهارات الرقمية والمالية للمرأة ولكن أيضًا قدرتها على إدارة المشاريع بنجاح وتأمين الأرباح وتوسيع شبكاتها.