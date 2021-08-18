القاهرة مصر للمنشآت التعليمية تستثمر 2.5 مليار جنيه في إقامة جامعة بدمياط الجديدة

رنا ممدوح _ حصلت شركة القاهرة مصر للمنشآت التعليمية- وهي شراكة بين كل من القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 60% والسويدي كابيتال القابضة، على تخصيص أرض مساحتها 58 فدانا في مدينة دمياط الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه سيتم إنشاء جامعة على أحدث طراز في قلب منطقة الدلتا لتقديم مستوى تعليمي مميز في تلك المنطقة الحيوية.

ووفقا للبيان، ستوفر الجامعة أكثر من 16 كلية لخدمة أكثر من 2500 طالب من جميع أنحاء المنطقة.

وتوقعت أن يصل إجمالي استثمارات المشروع إلى 2.5 مليار جنيه، ومن المقرر إفتتاح المرحلة الأولى من الجامعة في سبتمبر 2023.

وذكرت، بأنه تم التخطيط للشراكة الاستراتيجية بين شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والسويدي كابيتال القابضة لتصبح أكبر منصة تم إنشاؤها للتعليم الخاص في مصر، حيث تؤمن الشركتان بأهمية تطوير العملية التعليمية بأنحاء الجمهورية إثراء المجتمع بالعملية التعليمية لتوسيع التجربة الأكاديية للجميع.

وأشارت إلى أن الجانبين يتعاونان ليس فقط في هذا المشروع ولكن في مشاريع تعليمية رئيسية أخرى بما في ذلك قطاع رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي.

وبحسب البيان، ستبدأ القاهرة مصر للمنشآت التعليمية بتقديم مدرستين بغرب القاهرة اعتبارا من سبتمبر 2021، وهما مدرسة ساكسوني الدولي ومدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية علاوة على ذلك، تم التخطيط لتوسيع نطاق مدارس ساكسوني وبريتش كولومبيا الكندية الدولية و مدرسة ريجنت بريتش في مواقع جغرافية أخرى في مختلف محافظات مصر ومختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي وسيتم الإعلان عنها لاحقا بالإضافة إلى مشاريع تعليمية أخرى في طور الأعداد.

وقالت، إن هذه الجامعة تأتي كرابع جامعة مخططة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالإضافة إلى الجامعة الثانية لشركة السويدي كابيتال القابضة، مما يعزز بصمتهم في العملية التعليمية بجمهورية مصر العربية.

وعلق محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية قائلا:” نحن نسعى باستمرار لإثراء بصمتنا في توفير تعليم عالي الجودة بتكلفة مناسبة في مختلف المحافظات المصرية، ونعتبر الدخول إلى منطقة الدلتا خطوة حاسمة بسبب الطلب الهائل على جودة الخدمة المقدمة من الطرفين في التعليم العالي”.

وأضاف القلا:”يسعدنا العمل بشكل وثيق مع شركة السويدي كابيتال القابضة حيث يتشارك الجانبان رؤية مشتركة وديناميكيات عمل قوية للغاية لتحقيق الكثير من أجل تطوير التعليم في مصر، ونحن حريصون على مواصلة النمو معا من خلال هذه الشراكة المتبادلة”.

وقال المهندس هيثم صبري الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي كابيتال :” نحن متحمسون للغاية بشأن الشراكة مع شركة القاهرة للاستثمار في إنشاء منصة لتضيف تعليما عالي إلى السوق المصري، حيث أن مصر تتضمن عديد من المحافظات ليس فقط القاهرة والإسكندرية، ولهذا السبب سيتم توجيه تركيزنا إلى المحافظات المحرومة التي تحتاج إلى تعليم عالي الجودة في قطاع الخاص، ولتحقيق ذلك اخترنا أن تكون الشراكة مع القاهةر للاستثمار وحيث تتوافق معها رؤيتنا في السويدي كابيتال بخصوص أهمية العملية التعليمية وتطوير لتتواكب مع التطورات العالمية وأن تكون متاحة للكافة”.