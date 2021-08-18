المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتراجع بصورة طفيفة بداية التعاملات

رنا ممدوح _ انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في مستهل التعاملات بصورة طفيفة بنسبة 0.04%، ليتداول عند مستوى 10932 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.13%، ليتداول عند مستوى 45.43 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.69% و 0.52% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.360.071 مليار جنيه على 132 شركة من خلال 2.994 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصدرة لعدد 73.889 مليون سهم مقابل 1.256.126 مليار جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 49 شركة مقابل تراجع 22 بينما لم تتغير أسعار 61.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 652.690 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 652.761 مليون جنيه، مقابل 70.38 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 467.962 مليون جنيه، منها 336.283 مليون جنيه للمؤسسات، و131.678 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 184.728 مليون جنيه، منها 138.002 مليون جنيه للمؤسسات، و 46.726 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية 13.22 14.53 9.91 الشمس للاسكان والتعمير 9.82 10.78 9.78 المتحدة للإسكان والتعمير 6.55 7.14 9.01 اجواء للصناعات الغذائية 31.23 33.29 6.60 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 40.93 43.4 6.03

الأسهم الأكثر انخفاضا