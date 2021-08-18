وكيل رينو يكشف عن أسعار ميجان موديل 2022

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، وكلاء رينو وكيا في السوق المصرية، عن أسعار العلامة الفرنسية رينو ميجان موديل 2022.

ويقدم الوكيل المحلي رينو ميجان المنتمية لنمط السيارات السيدان العائلية، والمجمعة في مصانع الصانع الفرنسي بتركيا عبر 4 فئات من التجهيزات والكماليات،

وبأسعار تبدء من 294 ألف جنيه وحتى 384 ألف جنيه، في أغسطس الجاري.

ووفقا للقائمة السعرية المعلنة، حددت أسعار الفئة الأولى Vision 1.6Lمن رينو ميجان موديل 2022 بنحو 294 ألف جنيه.

وبلغت أسعار الفئة الثانية Dynamic 1.6L نحو 324 ألف جنيه.

ووصل سعر الفئة الثالثة Dynamic Turbo 1.3L Turbo إلى مستوى 354 ألف جنيه

أما الفئة الكاملة الأعلى تجهيزا Signature Turbo1.3L Turbo جاءت بسعر 384 ألف جنيه.