بالم هيلز تحقق 76% نموا في المبيعات لتصل إلى 7.7 مليار جنيه النصف الأول

رنا ممدوح _ أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن ملخص نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث حققت مبيعات جديدة بإجمالي 7.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو سنوي يعادل 76%.

وأوضح الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها قامت ببيع 1.408 ألف وحدة سكنية وموسمية وتجارية خلال الفترة مقابل 662 وحدة في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل زيادة سنوية يعادل 113% في عدد الواحدات المباعة.

وأرجعت ذلك نتيجة للتعافي التدريجي في قطاع العقارات، وزيادة الإقبال على طروحات ومشروعات الشركة بالأخص في غرب القاهرة وكذلك الوحدات الموسمية بمنطقة الساحل الشمالي خلال فترة الصيف، مصحوبا بنمو الطلب على الوحدات المتاحة للتسليم الفوري بعدة مشروعات بمناطق شرق القاهرة وغرب القاهرة، وأيضا النمو في المبيعات التجارية والتي بلغت 849 مليون جنيه بحلول نهاية النصف الأول من 2021 بمعدل زيادة سنوية يعادل 74%.

وارتفعت صافي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة 100% على أساس سنوي لتصل إلى 4 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة لنمو معدلات شراء الوحدات السكنية والموسمية والتجارية مقارنة بالعام السابق، بالإضافة للزيادة السنوية في عدد الوحدات التي تم تسليمها للعملاء خلال النصف الأول من عام 2021، وكذلك زيادة الطلب على الوحدات الجاهزة للتسليم الفوي والتي يتم تحويلها إلى إيرادات عند البيع.

ووفقا للبيان، شهدت عمليات تسليم الوحدات للعملاء نمو يعادل 63% على أساس سنوي خلال الفترة لتصل إلى 517 وحدة، مقابل 318 وحدة تم تسليمها خلال فترة المقارنة.

وبلغ مجمل الربح 1.4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 مقابل 751 مليون جنيه محققا زيادة بلغت 89% على أساس سنوي بهامش مجمل الربح 35%.

وحققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الضرائب والحقوق غير المسيطرة، بقيمة 461 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021 مقابل 277 مليون جنيه في فترة المقارنة، محققة زيادة قدرها 67% على أساس سنوي.