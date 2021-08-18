ارتفاع أسعار جميع سيارات سيات حتى 10 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – أقرت شركة كيان إيجيبت وكلاء سيات وسكودا في السوق المحلية، زيادات سعرية تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، إذ نالت من غالبية سيارات العلامة الإسبانية في أغسطس الجاري، وفي المقابل أستقرت أسعار سيات ليون فقط.

ورفع الوكيل المحلي جميع فئات السيارة الإسبانية سيات طراز إبيزا بزيادة ثابتة قدرت بنحو 5 آلاف جنيه.

وقدمت “كيان” سيات إبيزا الفئة الأولى REFERENCE بسعر جديد 275 ألف جنيه، في مقابل 270 ألف جنيه.

وصعدت أسعار الفئة الثانية FR إلى 340 ألف جنيه، بدلا من 335 ألف جنيه.

وقفزت أسعار الفئة الثالثة FR BEATS لتسجل 355 ألف جنيه، مقارنة مع 350 ألف جنيه.

فيما أقر الوكيل المحلي زيادات تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه على أسعار السيارة سيات أرونا.

وجاءت أسعار السيارة سيات أرونا الفئة الأولى REFERENCE بنحو 315 ألف جنيه، بدلا من 310 ألف جنيه.

وحددت الفئة الثانية STYLE بنحو 355 ألف جنيه، بعدما كانت تباع بسعر قديم 345 ألف جنيه.

ووصل سعر الفئة الثالثة FR إلى منطقة 375 ألف جنيه، في مقابل ألف جنيه 365 في السابق.

وبلغت قيمة الارتفاعات السعرية التي نالت من سيارات سيات أتيكا نحو 10 آلاف جنيه، وجاءت أسعارها كالتالي:

بلغت أسعار سيات أتيكا الفئة الأولى STYLE نحو 445 ألف جنيه، في مقابل 435 ألف جنيه.

والفئة الثانية STYLE PLUS جاءت بسعر رسمي جديد 495 ألف جنيه، بدلا من 485 ألف جنيه.

وباتت الفئة الثالثة XPERIENCE بقيمة 560 ألف جنيه، مقارنة مع550 ألف جنيه.

وارتفعت الفئة الرابعة FR إلى 570 ألف جنيه، بعدما كانت تباع بسعر قديم 560 ألف جنيه.

ووصل مقدار الزيادة الجديدة على أسعار الفئات الأربعة من السيارة سيات تاراكو إلى 10 آلاف جنيه.

وصعدت أسعار سيات تاراكو الفئة الأولى STYLE إلى 545 ألف جنيه، في مقابل 535 ألف جنيه.

وقدم الوكيل المحلي الفئة الثانية STYLE PLUS بسعر595 ألف جنيه، بدلا من 585 ألف جنيه.

وتم تسويق الفئة الثالثة XCELLENCEبقيمة 645 ألف جنيه، مقارنة مع 635 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة FR حددت أسعارها بنحو675 ألف جنيه، بعدما كانت بسعر قديم 665 ألف جنيه.

في المقابل أستقرت اسعار سيارات سيات ليون الفئة الأولى STYLE PLUS عند 385 ألف جنيه، والفئة الثانية FR حول مستوى 425 ألف جنيه، دون أي تغيير.