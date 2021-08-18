القصراوي تكشف عن أسعار سيارات جاك S3 موديل 2022

شاهندة إبراهيم – أعلنت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع القصراوي، وكلاء العلامة الصينية جاك في السوق المصرية، عن أسعار السيارة جاك موديل 2022 بأسعار تبدء من 252 ألف و900 جنيه، في أغسطس الجاري.

وطرحت “القصراوي” أيقونتها الجديدة كليا بزيادة تصل إلى 10 آلاف جنيه، إلى جانب تقديم فئة جديدة.

وقدمت المجموعة العربية السيارة جاك فئة JS3 موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت نحو 252 ألف و900 جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزا من السيارة جاك JS3 TOPLINE جاءت بسعر 269 ألف و900 جنيه، في مقابل 259 ألف و900 جنيه، بفارق 10 آلاف جنيه.

وتنتمي السيارة جاك S3 لفئة الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1600 سي سي.

ويشار إلى أن الوكيل المحلي لسيارات جاك، كان قد أعلن عن أسعار ومواصفات موديل 2021 في فبراير الماضي، وبحسب المعلن وقتذاك تم تقديم المركبة بتحسينات على الشكل الخارجي والمقصورة، وتوافرت بفئة تجهيزات واحدة Top Line بسعر رسمي 259 ألف و900جنيه.

ووفقا للأرقام والإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، أرتفعت مبيعات المركبات ذات المنشأ الصيني من 10 آلاف و852 وحدة إلى 22 ألف و238 مركبة مباعة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 104.9%.

وترجح جميع التوقعات أن يواصل الصيني النمو الهائل بزيادة تصل إلى 30% خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبدعم من بدء تسجيل الماركات الجديدة التي دخلت السوق مؤخرًا حركة بيع وزيادة حجم المعروض منها، ومن بينها شانجان وهافال وجيتور إلى جانب عدد آخر.