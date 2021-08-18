تحقيق رسمي مع تسلا حول حوادث نظام القيادة الآلية

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وكالات – بدأ المنظمون الفيدراليون لسلامة المركبات تحقيقًا رسميًا في نظام القيادة الآلية في تسلا بعد سلسلة من الحوادث المميتة التي خلفت ما لا يقل عن 17 مصابًا وحالة وفاة.
منذ عام 2018، قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إنها حددت 11 حادثًا حيث واجهت سيارات تسلا “مشاهد المستجيب الأول ثم اصطدمت بعد ذلك بمركبة واحدة أو أكثر”.
نظام القيادة الآلىة يغطي ما يقدر بنحو 765 ألف سيارة عبر الموديلات التي تم تصنيعها بين عامي 2014 و2021.
النظام هو ميزة القيادة الذاتية المحدودة من Tesla والتي لا تزال تتطلب وجود إنسان للعمل.
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