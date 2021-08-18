البنك التجاري الدولي يطلق بطاقة Cashback الائتمانية الجديدة

دوت الخليج – أطلق البنك التجاري الدولي – مصر CIB، بطاقة Cashback الائتمانية الجديدة التي تتيح الحصول على كاش باك بقيمة تصل إلى 500 جنيه يضاف إلى البطاقة مقابل معاملاتهم الشرائية شهريا.

وقالت رنيا ندى، مدير إدارة البطاقات بالبنك التجاري الدولي، إن الهدف من إطلاق بطاقة Cashback الائتمانية الجديدة تستهدف تشجيع العملاء على استخدام حلول بديلة للعملات الورقية لإتمام معاملاتهم الشرائية.

وأضافت أن البطاقة الجديدة تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المزايا والعروض الإضافية، ومن بينها: تغطية تأمينية بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، وإصدار 4 بطاقات إضافية مجانًا، فضلًا عن كاش باك يضاف للبطاقة تلقائيًا، وإمكانية سحب 100% من الحد الائتماني للبطاقة إلى جانب خدمة Online Secure من CIB للدفع الإلكتروني.

وأشارت بدوي إلى أن إطلاق بطاقة Cashback الائتمانية يتماشى مع جهود البنك المركزي المصري المصري للتحول نحو مجتمع غير نقدي، وذلك في إطار الخطة الوطنية لرؤية مصر عام 2030، حيث ستساهم ميزة الكاش باك التي تقدمها البطاقة في زيادة إقبال العملاء على استخدام البطاقات لإتمام معاملاتهم الشرائية.

يذكر أن البنك التجاري الدولي CIB أصدر مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات وملائمة نمط حياة كل عميل، تشمل:World Elite وWorld Platinum وTitanium وGold الائتمانية إلى جانب بطاقات Mileseverywhere المقدمة بالتعاون مع شركة مصر للطيران وبطاقة “هي” المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة المصرية.