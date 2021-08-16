مال وأعمال

وول ستريت تفتح منخفضة مع تضرر المعنويات بفعل بيانات صينية

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العربية دوت نت – فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت يوم الاثنين على هبوط من مستوياتها القياسية إثر بيانات ضعيفة من الصين أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وأضرت بأسهم القطاعات المرتبطة بسلامة الاقتصاد الأمريكي بشكل وثيق.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 24.5 نقطة ما يعادل 0.07% عند الفتح إلى 35490.83 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 6.4 نقطة أو 0.14% إلى 4461.65 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 51.4 نقطة أو 0.35% إلى 14771.53 نقطة.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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