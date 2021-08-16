معدل التضخم في السودان يرتفع إلى 422.78% خلال يوليو

سي إن بي سي _ قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الاثنين إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 422.78 بالمئة في شهر يوليو من 412.75 بالمئة في يونيو .

وينفذ السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، وقال إن الأسعار ستستمر في الارتفاع أثناء تنفيذ هذا البرنامج.