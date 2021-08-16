بنك مصر يوقع عقد قرض بقيمة 800 مليون جنيه لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني

إسلام فضل _ وقع بنك مصر عقد تمويل لمدة ستة سنوات لصالح شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني بقيمة 800 مليون جنيه.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الاثنين، أن ذلك القرض سيتم استخدامة لتمويل المرحلة الأولى والثانية من مشروع صان كابيتال بمدينة السادس من اكتوبر، الذي يقع على مساحة تبلغ 557 فدان، بالقرب من بوابة الاهرامات الجديدة التي تطل على طريق القاهرة – الفيوم، والذي تقوم شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني بتطويره بغرض البيع.

وقام محمد خيرت رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة ببنك مصر بالتوقيع على العقد عن بنك مصر مع احمد طارق عثمان احمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني و محمود إبراهيم السيد عمر – الرئيس التنفيذي للشركة ، بحضور عمرو دياب- نائب رئيس مجلس إدارة شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني، ولفيف من قيادات بنك مصر، وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني.

وفى تصريح عقب التوقيع، أكد محمد خيرت، حرص بنك مصر توفير التمويلات اللازمة لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني مساهمة من البنك فى دفع عجلة التنمية داخل السوق العقاري المصري باعتبار القطاع العقاري من اهم القطاعات ذات التأثير الإيجابي في الاقتصاد المصري.

ومن جانبه صرح أحمد طارق، بأن عقد التمويل يعتبر دعم لمسيرة التطوير العمراني في مصر واستكمالا لحركة البناء التي بدأتها الشركة منذ فترة حرصاً علي سرعة الإنجاز وتحقيق معدلات سريعة في البناء.

ويعد تمويل مشروع صن كابيتال استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصةً وان قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لما يمثله من توفير فرص استثمارية في مختلف الأنشطة سواء المباشرة أو غير المباشرة والتي تتماشى مع خطط التنمية، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك علي تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.

كما يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشاً في السوق العقاري المصري والذي ينعكس على النهوض بجميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بشكل مباشر او غير مباشر، حيث يقوم البنك بدور حيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.

ويحرص البنك دائماً على دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل كافة شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال سبل التمويل المتعددة التي يوفرها البنك سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، او للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة، وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.

كما يعمل بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر، كما يحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء.