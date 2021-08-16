عمومية مصر الجديدة للإسكان توافق على نقل تبعية الشركة إلى قانون شركات المساهمة

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في جلسته المنعقدة أول أمس على نقل تبعية الشركة من القانون 203 لسنة 1991 إلى العمل بأحكام قانون شركات المساهمة وتعديلاته رقم 159 لسنة 1981 في ضوء ماورد بالمادة 39 نمرر نت القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون 203 لسنة 1991.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه على صعيد أعمال الجمعية العامة العادية فقد وافقت على إعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2021/2022 بحجم إيرادات نشاط جاري قيمته 1.7 مليار جنيه بصافي ربح يبلغ 664.09 مليون جنيه.