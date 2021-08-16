المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.15% بأحجام تداولات تقارب 2 مليار جنيه

رنا ممدوح _ حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.15%، في ختام تعاملات اليوم، وأغلق عند مستوى 11046 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.54%، وأغلق عند مستوى 46.69 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.08% و 0.06% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.998.887 مليار جنيه على 197 شركة من خلال 56.818 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 80 شركة مقابل تراجع 87 بينما لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 44.781 مليون جنيه، منها 33.883 مليون جنيه للمؤسسات، و 10.897 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 39.827 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 45.430 مليون جنيه، مقابل 5.602 مليون جنيه صافي بيع من الافراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4.953 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 15.237 مليون جنيه، مقابل 10.284 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 83.24% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 10.94% والعرب على5.82% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 18.21% من تعاملات اليوم مقابل 81.78% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية 11.01 12.05 9.45 العربية لاستصلاح الاراضي 29.82 32.33 8.42 العربية للصناعات الهندسية 5 5.4 8 الشمس للإسكان والتعمير 8.6 8.93 7.72 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.294 1.373 6.11

الأسهم الأكثر انخفاضا