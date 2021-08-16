: أرامكو تتطلع لجمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة في خط أنابيب غاز

قالت مصادر مطلعة يوم الاثنين إن شركة أرامكو النفطية السعودية تتطلع إلى جمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وهو ما يزيد عن 12.4 مليار دولار جمعتها من صفقة لخطوط أنابيب النفط.

وقالت المصادر إن أرامكو تواصلت مع مقدمي العطاءات المحتملين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر والبنية التحتية في أمريكا الشمالية، وكذلك الصناديق المدعومة من الدولة في الصين وكوريا الجنوبية، من خلال مستشاريها قبل بدء عملية البيع الرسمية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكر أحد المصادر أن حجم الصفقة قد يتجاوز 20 مليار دولار.