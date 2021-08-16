سوق السيارات المصري تستقبل 3 مركبات جديدة

شاهندة إبراهيم – أستقبل سوق السيارات المصري خلال شهر أغسطس الجاري، دخول عدد من المركبات الجديدة المستوردة إذ بلغت نحو 3 وحدات، والتي تنتمي لمناشئ مختلفة من بينها فرنسي وكوري وصيني.

كانت قد حددت شركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، وكلاء رينو وكيا في السوق المصرية، أسعار كل جراند سيراتو وستيب واي.

وقدم الوكيل المحلي موديل 2022 من العلامة الكورية كيا جراند سيراتو بأسعار تبدأ من 319 ألف و900 جنيه، إلى 414 ألف و900 جنيه.

وتنتمي كيا جراند سيراتو موديل 2022 لنمط السيدان العائلية، وجاءت بزيادات تراوحت بين 10 آلاف وحتى 35 ألف جنيه، بالمقارنة مع الشكل القديم، مع إنضمام فئات جديدة للسيارة لأول مرة تقدم في السوق المصرية.

وأرسلت الشركة لشبكة موزعيها المعتمدين قائمة بأسعار الموديل الأحدث، وجاءت الفئة الأولى LX بنحو 319 ألف و900 جنيه، بدلا من 309 ألف و900 جنيه لموديل 2021، بفارق 10 آلاف جنيه.

وحددت الفئة الثانية LX FO بسعر329 ألف و900 جنيه.

وسعرت الفئة الثالثة EX CAM من السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بنحو 359 ألف و900 جنيه.

وبحسب القائمة السعرية المعلنة، جاءت أسعار الفئة الرابعة HIGHLINE بنحو 374 ألف و900 جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزا TOPLINE قدمت بقيمة سعرية 414 ألف و900 جنيه، في مقابل 379 ألف و900 جنيه للموديل القديم، بزيادة 35 ألف جنيه.

وعلى صعيد أداء السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022، زود الصانع الكوري مركبته بمحرك 1600 سي سي وبقوة 160 حصان مع عزم أقصى للدوران 155 نيوتن / متر، مع ناقل حركة من 6 سرعات أتوماتيك.

وتتسارع كيا جراند سيراتو من وضع الثبات 0 حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.6 ثانية، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، كما تأتي بسعة خزان وقود 50 لتر.

فيما سعرت “المصرية العالمية” السيارة رينو سانديرو ستيب واي موديل 2022 والتي تقدم في السوق المصرية من خلال فئة واحدة من التجهيزات بنحو 249 ألف جنيه.

وينتمي طراز ستيب واي لفئة الهاتشباك الشبابية، ودعمت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج عنه قوة 110 حصان، مع عزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة في مدة زمنية 12.3 ثانية، وتستهلك نحو 7.9 لتر من الوقود عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كما أعلنت شركة نور الدين الشريف، الوكيل المحلي للعلامة الصينية جيتور في مصر، عن أسعار سيارات جيتور X70 موديل 2022 الفئة الأولى بنحو بلغت 309 ألف و800 جنيه في مقابل 304 ألف و800 جنيه بزيادة 5000 جنيه.

أما الفئة الثانية الكاملة جاءت بقيمة 344 ألف و800 جنيه، بدلا من 337 ألف و800 جنيه، بارتفاع 7000 جنيه، عند المقارنة مع موديل 2021.

وتنتمي جيتور X70 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وجاءت مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، ذات سعة 1500 سي سي تيربو، وبقوة 147 حصان، مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، وتأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

ومن الجدير بالذكر، أن “نور الدين الشريف” كانت قد أزاحت الستارفي نهاية يوليو الماضي ولأول مرة عن أيقونته جيتور X95 موديل 2022 المنتمية لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والتي تعد أحدث الوافدين لسوق السيارات الصينية في مصر، حيث قدمت بأسعار 399 ألف جنيه للفئة الأولى، و429 ألف جنيه للفئة الثانية.

وعن مواصفات السيارة الجديدة كليا جيتور X95 موديل 2022، جاءت مدعمة بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1600 سي سي تيربو، لينتج قوة حصانية 197 ، مع عزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصلة بناقل حركة أتوماتيك من 7 سرعات.