إم إم جروب تحقق 242 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول وتسجل 11.4% نموا بالإيرادات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية- إم تي أي، عن نتائجها المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة المجمعة وفقا لبيان الشركة المرسلة للبورصة اليوم، 4.8 مليار جنيه محققه ارتفاع بلغ نحو 11.4% مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبلغت الإيرادات المستقلة 3.9 مليار جنيه في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي محققه ارتفاع بلغ نحو 7.8% مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبلغ مجمل أرباح الشركة المجمعة 539 مليون جنيه في النصف الأول من العام بارتفاع بلغ نحو 10.2% مقابل 489 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، بلغ مجمل الربح 458 مليون جنيه بارتفاع بلغ نحو 5.2% مقابل 435 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وسجل صافي أرباح الشركة المجمعة 242 مليون جنيه في الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي بارتفاع بلغ نحو 15.8% مقابل 209 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، بلغ صافي أرباح الشركة 228 مليون جنيه بارتفاع بلغ نحو 11.3% مقابل 205 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.