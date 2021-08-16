- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ أعلنت شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية- إم تي أي، عن نتائجها المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي.
وبلغت إيرادات الشركة المجمعة وفقا لبيان الشركة المرسلة للبورصة اليوم، 4.8 مليار جنيه محققه ارتفاع بلغ نحو 11.4% مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.
وبلغت الإيرادات المستقلة 3.9 مليار جنيه في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي محققه ارتفاع بلغ نحو 7.8% مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.
وبلغ مجمل أرباح الشركة المجمعة 539 مليون جنيه في النصف الأول من العام بارتفاع بلغ نحو 10.2% مقابل 489 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، بلغ مجمل الربح 458 مليون جنيه بارتفاع بلغ نحو 5.2% مقابل 435 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.
وسجل صافي أرباح الشركة المجمعة 242 مليون جنيه في الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي بارتفاع بلغ نحو 15.8% مقابل 209 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، بلغ صافي أرباح الشركة 228 مليون جنيه بارتفاع بلغ نحو 11.3% مقابل 205 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إم إم جروب تحقق 242 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول وتسجل 11.4% نموا بالإيرادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.