البنك المركزي المصري الإيطالي: ديون الحكومة ارتفعت إلى 2.7 تريليون يورو في يونيو

بلومبرج _ ارتفع الدين العام للحكومة الإيطالية من 2.687 تريليون يورو في مايو إلى 2.7 تريليون يورو في يونيو، حسبما قال البنك المركزي المصري الإيطالي في ملحقه المالي العام.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن ملحق البنك أن ملكية الأجانب لأدوات الدين الإيطالي تراجعت إلى 30% في مايو، مقابل 30.3% في أبريل.

وتراجعت الحيازة الأجنبية للسندات المالية العامة الإيطالية بمقدار 6.38 مليار يورو إلى 727.31 مليار يورو في مايو. ولم يقدم بنك إيطاليا بيانات بهذا الشأن لشهر يونيو.