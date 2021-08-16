بي انفستمنتس القابضة تحقق 75.5 مليون جنيه أرباح النصف الأول

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رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة بي انفستمنتس القابضة، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 72.510 مليون جنيه، مقابل 122.931 مليون جنيه مقارنة بالفترة المناظرة.
وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 98.931 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 147.520 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وسجلت حقوق مساهمي الشركة الأم 72.510 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 123.331 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.
وبلغ نصيب السهم الأساسي في الأرباح 0.45 جنيه مقابل 0.77 جنيه بالفترة المقارنة.
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