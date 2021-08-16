دراية المالية ترفع حصتها في كابو لأكثر من 5%

رنا ممدوح _ رفعت شركة دراية المالية حصتها في رأسمال شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو من 4.99% إلى 5.15%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن دراية المالية اشترت 746 ألف سهم من أسهم كابو مقابل 1.050 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 1.41 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة أموال العربية للأقطان تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية كابو بنسبة 46.33%، وذلك وفقا لإفصاح هيكل المساهمين المرسل للبورصة منتصف يوليو الماضي، يليها محمد باسل رضوان بنسبة 17.46%، ثم الشركة القابضة للقطن والغزل بنسبة 7.66% ودراية المالية بنسبة 5.15%.