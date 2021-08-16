- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ رفعت شركة دراية المالية حصتها في رأسمال شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو من 4.99% إلى 5.15%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن دراية المالية اشترت 746 ألف سهم من أسهم كابو مقابل 1.050 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 1.41 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن شركة أموال العربية للأقطان تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية كابو بنسبة 46.33%، وذلك وفقا لإفصاح هيكل المساهمين المرسل للبورصة منتصف يوليو الماضي، يليها محمد باسل رضوان بنسبة 17.46%، ثم الشركة القابضة للقطن والغزل بنسبة 7.66% ودراية المالية بنسبة 5.15%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراية المالية ترفع حصتها في كابو لأكثر من 5% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.