روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك ترصد 4 أسباب لتحولها إلى الربحية النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك صافي ربح بقيمة 2.310 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 12.298 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 91.945 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 57.243 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت تكلفة النشاط خلال نفس الفترة إلى 71.777 مليون جنيه، مقابل 55.319 مليون جنيه مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.

وقفز مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 20.168 مليون جنيه، مقابل 1.923 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وحققت الشركة أرباح ناتجة عن التشغيل بقيمة 5.883 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9.016 مليون جنيه خسائر ناتجةة عن التشغيل بالنصف الأول من العام الماضي.

ورصدت الشركة 4 أسباب وراء تحولها للربحية تمثلوا في :

– تحسن أحوال السوق المحلي وعودة نشاط الإنتاج والتوريد لمقاولي المشاريع الحكومية الكبرى الأمر الذي أثر بشكل إيجابي على عوائد الشركة ومبيعاتها وربحيتها.

– إستغلال النجاحات الكبيرة لقطاع البحوث والتطوير في الإبتكارات المثمرة التي أدت إلى تطوير خطوط الإنتاج بالمصانع بما يرفع من جودة المنتج ويوفر في استهلاك الطاقة وفاقد الخام وزمن الإنتاج الأمر الذي نتج عنه توفير كبير في تكلفة المنتج وأدى إلى تخفيض كبير في أسعار البيع مما أثر بشكل إيجابي على القدرة التنافسية لمنتجات الشركة.

– نجحت الشركة في عبور فترة صعبة جدا بسبب التأثير السلبي لجائحة كورونا على الرغم من إستمرار حالة ضعف القوة الشرائية العامة.

– حرص إدارة الشركة على إنشاء المصانع المكملة للصناعات القائمة، والذي كان له الأثر الكبير في السيطرة على التكاليف التشغيلية،مع رفع مستوى جودة المنتج، مما أدى إلى تميز سعري كبير أمام المنافسين.