راية القابضة تحقق 151.9 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول وتسجل 73% نموا بإيرادات النشاط

رنا ممدوح _ حققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، ارتفاعا في إيرادات النشاط خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 73% لتصل إلى 8.280 مليار جنيه مقابل 4.773 مليار جنيه بالنصف المقارن بالعام الماضي.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن راية القابضة شرعت في التوسع المستمر والمثمر مع الاستمرار بدعم وتطوير الأنشطة الجديدة، والمتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ( تحت مظلة شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية) محققا 1.158 مليار جنيه مقابل 610 مليون جنيه في الستة أشهر الأولى لعام 2020 بزيادة بلغت 90%.

وشرعت الشركة أيضا في التوسع بنشاط القطاع الغذائي ( التصنيع والتصدير والأغذية المحفوظةةةة) حيث ارتفعت من 376 مليون جنيه إلى 478 مليون جنيه بارتفاع قدره 27%، وكذلك نشاط قطاع التأجير والمباني الحديثة مسجلا ما قد بلغ 84 مليون جنيه مقابل 68 مليون جنيه خلال الستة شهور الأولى من العام الماضي، بزيادة قدرها 33%.

وبلغ مجمل ربح الشركة 1.370 مليار جنيه مقابل 895 مليون جنيه في خلال الستة أشهر الأولى لعام 2020 بزيادة قدرها 53%,

وانخفضت نسبة مجمل الربح إلى إجمالي الإيرادات لتصبح 16.55% مقارنة 18.75% خلال الستة شهور الأولى لعام 2020.

ووفقا للبيان، يأتي هذا الانخفاض نتيجة نمو الأنشطة الجديدة والمتمثلة في امان للخدمات المالية وامان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر وذلك بالإضافة إلى التوسع في قطاع الدفع الإلكتروني ومصنع الأغذية المجمدة مع زيادة المساحات المؤجرة في قطاع التأجير التمويلي بالإضافة إلى التوسع في قطاع خدمات المطاعم.

وبلغت أرباح الفترة 151.9 مليون جنيه مقابل 95.5 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة لعام 2020 نتيجة إلى زيادة الإيرادات ومجمل الأرباح المجمعة وذلك على الرغم من ارتفاع كل من المصروفات العمومية والتسويقي بالأنشطة الجديدة.

وبلغت صافي أرباح الفترة بعد خصم حقوق الأقلية 126 مليون جنيه مقابل 105 مليون جنيه خسائر خلال عام 2020، وبلغت حقوق الأقلية 25.8 مليون جنيه.