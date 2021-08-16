البورصة تصعد 0.73% في التعاملات الصباحية بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.73%، ليتداول عند مستوى 11110 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB ًاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.96%، ليتداول عند مستوى 47.35 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.05% و 0.05% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 157.392 مليون جنيه، على 158 شركة من خلال 5.304 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 53 شركة مقابل تراجع 34 بينما لم تتغير أسعار 71.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 3.137 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 5.471 مليون جنيه، مقابل 2.334 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 2.515 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 8.413 مليون جنيه، مقابل 5.897 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.195 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 6.428 مليون جنيه، مقابل 232.926 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % جولدن تكس للاصواف 7.86 8.58 9.16 العربية لاستصلاح الاراضي 29.82 32.36 8.52 العبور للاستثمار العقاري 36.19 39.12 8.10 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 37.45 40.42 7.93 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 1.096 1.166 6.39

الأسهم الأكثر انخفاضا