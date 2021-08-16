فوري تحقق 113.3 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول بنمو 60.8%

رنا ممدوح _ أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي.

وبلغت الإيرادات وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، 742.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 35.2%.

وارتفع صافي الربح بمعدل نمو سنوي 60.8% ليبلغ 113.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، مصحوبا بوصول هامش صافي الربح إلى 15.3% خلال نفس الفترة.

وعلى أساسي ربع سنوي، بلغت الإيرادات 393.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام وهو نمو سنوي بمعدل 35.1%، بينما بلغ صتفي الربح 37.2 مليون جنيه، وهو تراجع سنوي بمعدل 6% مصحوبا بوصول هامش صافي الربح إلى 9.4%.

وعلق أشرف صبري العضو المنتدب للشركة قائلا:” تمكنت فوري من جني ثمار استراتيجية تطوير الأعمال خلال النصف الأول من عام 2021، وذلك عبر توظيف العديد من الوسائل لتعظيم القيمة للعملاء من خلال شبكة خدماتها، فقد حققت نموا ملحوظا بمختلف القنوات الرقمية والقطاعات التشغيلية وهو ما يعكس قدرتها على تعظيم القيمة من أنشطتها الرقمية المختلفة وقيادة دفة التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد المصري”.

وأوضح صبري، أن فوري نجحت في مواصلة تطوير وتنويع أنشطتها المختلفة، وذلك على خلفية الأداء القوي لقطاع المدفوعات ونمو قطاعي الخدمات المصرفية وحلول سلسلة الإمداد والتوريد، فضلا عن التوسع في العمليات التشغيلية لقطاع الخدمات المالية.

وبلغ إجمالي المدفوعات عبر شبكة فوري 54.5 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 58.2%، وذلك نتيجة للتوسعات التي تشهد أنشطة الشركة بهدف تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالعديد من الأسواق التي لا تتمتع بالخدمات المناسبة.