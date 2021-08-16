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إتش إس بي سي يستحوذ على أصول أكسا للتأمين بسنغافورة في صفقة بقيمة 575 مليون دولار

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سي إن بي سي _ وافقت إتش إس بي سي القابضة على الاستحواذ على أصول شركة التأمين الفرنسية أكسا في سنغافورة مقابل 575 مليون في إطار استراتيجية للتوسع في أنشطة إدارة الثروات في آسيا وزيادة دخل الرسوم.

وقالت إتش إس بي سيالقابضة في بيان إن الوحدة المندمجة التي تضم HSBC Life سنغافورة وأكسا سنغافورة ستكون سابع أكبر شركة تأمين على الحياه ورابع أكبر شركة تأمين صحي للأفراد في سنغافورة ولديها أكثر من 600 ألف وثيقة تأمين على الحياة والصحة والعقارات وتأمين ضد الإصابات.

وإتش إس بي سي هي عاشر شركة تأمين علي الحياة في سنغافورة وليس لديها أنشطة تأمين صحي.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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