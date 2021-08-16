أوراسكوم للتنمية مصر تقفز بمبيعاتها العقارية إلى 4 مليارات جنيه النصف الأول

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن نتائجها التشغيلية والمالية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تحسن نتائج النصف الأول جاء مدعوما بأداء قوي لقطاع العقارات وإدارة جيدة للتكاليف.

وذكرت من ضمن أسباب انتعاشة النتائج إلى التحسن العام في أداء السوق بصفة عامة مدعوما بالانتعاش الاقتصادي المتوقع وزيادة الطلب على قطاع العقارات.

ولفتت إلى أن التحسن في النتائج المالية المدفوع بقطاع العقارات أدى إلى تحقيق صافي ربح قدره 744.6 مليون جنيه، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا والذي يؤثر سلبيا على القطاع السياحي.

وارتفعت صافي المبيعات العقارية بنسبة 40% لتصل إلى 4 مليار جنيه، وصعدت الإيرادات المؤجلة من العقارات بنسبة 27.5% لتصل إلى 10.2 مليار جنيه.

وبلغت إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الجاري 3 مليار جنيه بزيادة 55.8%.

وارتفع مجمل الربح بنسبة 90.9% ليصل إلى 1.1 مليار جنيه.

وتمكنت المجموعة من تحقيق هوامش ربحية جيدة، فقد ارتفع هامش مجمل الربح ليصل إلى 37.2% مقابل 30.4% في النصف الأول من عام 2020.

ونجحت الشركة في تطبيق إجراءات توفير التكاليف في جميع المجالات، فقد انخفضت المصروفات العامة والإدارية بنسبة 10% لتصل إلى 54.6 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بأكثر من الضعف لتصل إلى 1.15 مليار جنيه في النصف الأول من العام بهامش 38.6% مقابل 560.6 مليون جنيه وهامش 29.2%.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 136.6% لتصل إلى 1.23 مليار جنيه.

وانخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 16.8% لتصل إلى 134.9مليون جنيه في النصف الأول من العام نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على Liborو Corridor، وارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 342.2% ليصل إلى 744.6 مليون نيه جنيه.

ووفقا للبيان، استمرت الشركة في العمل على تحسين نتائج القوائم المالية ومراقبة السيولة النقدية، وبلغ الرصيد النقدي للشركة 2.6% مليار جنيه، وبلغ رصي القروض 3.5 مليار جنيه، وصافي الدين 866.7 مليون جنيه.

وحققت أوراسكوم للتنمية مصر تدفقات نقدية إيجابية من عمليات التشغيل حيث ارتفعت التدفقات النقدية بنسبة 109.4% لتصل إلى 813.2 مليون جنيه مصر في النصف الأول من عام 2021.