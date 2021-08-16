بورتو جروب تحقق 71.8 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ تحولت مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب، من الخسارة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بقيمة 71.797 مليون جنيه، مقابل 24.754 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.

وتضاعفت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 715.165 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 335.877 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وقفز مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 223.535 مليون جنيه مقابل 106.949 مليون جنيه مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي خسائر المجموعة إلى 12.089 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 6.485 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.