الناتج الصناعي الصيني يرتفع بنسبة 6.4% في يوليو

شينخوا _ أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الإثنين، أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة، مؤشر اقتصادي مهم، زاد بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو هذا العام مع استمرار انتعاش الطلب على الإنتاج.

وأظهرت البيانات أن الرقم ارتفع 11.5 بالمئة عن المستوى المسجل في يوليو 2019، ليصل متوسط النمو في العامين الماضيين إلى 5.6 بالمئة.

وفي الأشهر السبعة الأولى، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 14.4 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى متوسط نمو لمدة عامين بنسبة 6.7 في المئة.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة المعينة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان (حوالي 3.09 مليون دولار أمريكي) على الأقل.