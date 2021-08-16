بريطانيا: تقديم جرعة من لقاح كورونا للشباب بين 16 و17 عاما قبل العودة للدراسة

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وكالات – أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، تقديم جرعة لقاح من فيروس كورونا لجميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا في إنجلترا بحلول 23 أغسطس الجاري.
وأضاف جاويد أن حصول هذه الفئة العمرية على اللقاح بحلول ذلك التاريخ سيمكنهم من بناء أقصى مناعة قبل العودة إلى الدراسة في سبتمبر المقبل.
وقال جاويد، في بيان يوم الأحد: “لقد طلبت من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا التأكد من أنها تقدم جرعة أولى من اللقاح لجميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا بحلول يوم الاثنين المقبل الموافق 23 أغسطس، وهذا سيضمن حصول الجميع على الحماية قبل العودة إلى الدراسة”.
وقالت وزارة الصحة البريطانية الأحد: “أطلقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أداة جديدة للبحث عن المواقع عبر الإنترنت لمساعدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا على تحديد أقرب مركز لتلقي اللقاح”.
وتلقى أكثر من ثلاثة أرباع البريطانيين البالغيين جرعتين من لقاح كورونا، بينما تلقى 89% جرعة واحدة على الأقل.
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