الهند تخطط لإطلاق خطة للبنية التحتية بقيمة 1.35 تريليون دولار

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وكالات- قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الأحد إن بلاده ستطلق خطة بنية تحتية وطنية بقيمة 100 تريليون روبية ما يُعادل 1.35 تريليون دولار، ستساعد في خلق فرص العمل وتوسيع استخدام الوقود الأنظف لتحقيق أهداف المناخ في البلاد.
وأضاف مودي، خلال خطابه في احتفالات عيد الاستقلال في نيودلهي، إن برنامج البنية التحتية، المسمى “Gati Shakti”، سيساعد على تعزيز إنتاجية الصناعات وتعزيز الاقتصاد.
ولم يعلن مودي عن تفاصيل الخطة، حيث قال إن الخطة ستساعد المصنعين المحليين على المنافسة عالميًا وخلق طرق جديدة للنمو الاقتصادي المستقبلي.
ويعد تعزيز البنية التحتية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا في صميم خطة مودي لرفع البلاد من التدهور الاقتصادي الحاد الذي تفاقم بسبب أزمة كورونا.
في العام المالي الماضي، انخفض الناتج الاقتصادي للهند بنسبة قياسية بلغت 7.3%، وأدت الموجة الثانية من كورونا إلى تأخير التعافي الاقتصادي.
ووضع رئيس الوزراء الهندي هدفًا للاستقلال في مجال الطاقة بحلول عام 2047، قائلاً إن الهدف يمكن تحقيقه من خلال مزيج من التنقل الكهربائي، والانتقال إلى اقتصاد قائم على الغاز وجعل البلاد مركزًا لإنتاج الهيدروجين.
وقال مودي إن البلاد تنفق أكثر من 12 تريليون روبية سنويًا على واردات الطاقة، وأصبح الاستقلال عن الطاقة أمرًا بالغ الأهمية.
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