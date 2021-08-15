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دوت الخليج – قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، إن الوزير سامح شكري أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، نقل خلاله مجددا تعازي مصر، حكومة وشعبًا، للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، وذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت مؤخرًا بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الجزائريين.
كما أكد الوزير شكري لنظيره الجزائري تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة، ووقوفها معها في هذا المصاب الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الجزائر وتجدد تعازيها في ضحايا الحرائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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