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مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الجزائر وتجدد تعازيها في ضحايا الحرائق

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دوت الخليج – قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، إن الوزير سامح شكري أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، نقل خلاله مجددا تعازي مصر، حكومة وشعبًا، للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، وذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت مؤخرًا بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الجزائريين.

كما أكد الوزير شكري لنظيره الجزائري تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة، ووقوفها معها في هذا المصاب الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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